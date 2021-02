House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, comenzará sus filmaciones en abril

El primer spin-off de Game of Thrones está cada día más cerca de convertirse en realidad. Siguiendo varios anuncios sobre su elenco, ahora la serie finalmente fijó una fecha para el inicio de sus filmaciones.

De acuerdo a TV Line, el director de contenido de HBO y HBO Max, Casey Bloys, confirmó que el rodaje de House of the Dragon arrancará durante el próximo mes de abril. “Se están preparando. Empiezan a rodar en abril”, señaló Bloys sobre el avance de la serie.

House of the Dragon estará ambientada 300 años antes de los eventos que se desarrollaron en Game of Thrones y particularmente se enfocará en la historia de los ancestros de Daenerys, la Casa Targaryen.

Esta serie fue creada por Ryan J. Condal (Colony) y George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego. Condal además se desempeñará como showrunner del programa junto a Miguel Sapochnik (Game of Thrones) y, de acuerdo al director de contenido de HBO, ellos “han estado escribiendo durante mucho tiempo” y tendrían borradores de los 10 episodios de la primera temporada “en varias etapas” de desarrollo.

El elenco de House of the Dragon contará con Matt Smith (Doctor Who) como el Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) como el Rey Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) como Alicent Hightower, y Emma D’Arcy (Truth Seekers) como la Princesa Rhaenyra Targaryen, entre otros.

La serie aún no tiene una fecha de estreno y aunque Bloys no estableció un día concreto para el inicio de las filmaciones, un reporte previo del portal LRMOnline sostiene que el trabajo en House of the Dragon arrancará el 5 de abril.