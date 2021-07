House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, paralizó sus filmaciones

El coronavirus sigue afectando el desarrollo de distintas producciones alrededor del mundo y es que aunque existen diversos protocolos para que series y películas se puedan grabar en plena pandemia, aún así se han registrado contagios en algunas producciones.

Particularmente durante este fin de semana se reveló que House of the Dragon, la nueva serie que se presentará como una precuela de Game of Thrones, tuvo que paralizar sus filmaciones debido a un caso de coronavirus.

De acuerdo a Deadline, este caso positivo de Covid-19 se registró en la zona A, un apartado de la producción que incluye a miembros del elenco y el equipo de la serie que se está rodando en Reino Unido. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas establecidas por la pandemia, esa persona y sus contactos estrechos se deberán aislar por un tiempo. Todo mientras la producción seguirá paralizada hasta el miércoles.

Pese a que poco a poco varios países han comenzado a relajar sus medidas respecto al coronavirus, la pandemia sigue presente y de hecho House of the Dragon no ha sido la única serie que ha tenido que suspender su trabajo debido a contagios en los últimos días y recientemente Bridgeton también pausó el rodaje de sus nuevos episodios por un caso positivo.