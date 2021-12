House of the Dragon, la serie spin-off de Game of Thrones, arrancará con un episodio “oscuro, poderoso y visceral” según George R. R. Martin

Después del divisivo resultado del final de Game of Thrones es probable que varios fanáticos estén tratando de moderar sus expectativas de cara a lo que será House of the Dragon. Después de todo, aunque esta nueva producción estará ambientada en Westeros, su historia se desarrollará varios años antes de la serie de Daenerys Targaryen, Jon Snow y compañía. Todo mientras su propuesta estará bajo el control de un nuevo equipo creativo.

Pero aunque él también tendría reparos con la conclusión de Game of Thrones, George R. R. Martin quiere que los fanáticos comiencen a ilusionarse con House of the Dragon.

En la edición más reciente de su blog, el autor de los libros de la saga “Canción de hielo y fuego” no solo reveló que ya vio un corte de House of the Dragon, sino que también dio a entender que esta apuesta podría tener un tono parecido a los primeros ciclos de Game of Thrones.

Particularmente Martin comenzó hablando de la elección de House of The Dragon como la serie más esperada de 2022 por parte de los usuarios de IMDB.

“Tengo que confesar que me encantó leer que el nuevo show más esperado, según IMDB, era… (redoble de tambores, por favor) ¡House of The Dragon! Esa es una lista increíble para estar en la parte superior. ¿La nueva serie Tolkien de Amazon? ¿Sandman de Neil Gaiman? ¿Series de Marvel? ¿Series de Star Wars? Buena compañía”, señaló el autor.

Así, Martin continuó revelando que él también está entusiasmado por la nueva serie que abordará más de la historia de la Casa Targaryen.

“Yo mismo estoy esperando House of the Dragon con bastante entusiasmo, por lo que vale. De acuerdo, no soy objetivo. Y sé mucho de lo que verán. (Yo, eh, escribí el libro)”, escribió Martin. “Además ... silencio es la palabra ahora, no se lo digan a nadie ... He visto un corte del primer episodio. Y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral ... tal como me gusta mi fantasía épica”.

“Ryan y Miguel han hecho un trabajo increíble, y el elenco ... al igual que con Game of Thrones, la mayoría de los espectadores solo habrán oído hablar de algunos de los actores, pero creo que se van a enamorar de muchos de ellos. (Solo para que les rompan el corazón más tarde cuando ... pero no, eso sería revelador)”, añadió. “Creo que los Targaryen están en muy buenas manos”.

House of the Dragon fue desarrollada por el propio Martin junto a Ryan J. Condal. Todo mientras Charmaine De Grate también participó en la escritura de los guiones y los directores de su primer ciclo incluirán a Clare Kilner, Geeta V. Patel, Miguel Sapochnik y Greg Yaitanes.

El elenco de House of the Dragon será encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Paddy Considine y el estreno de esta serie está planificado para 2022.