Howard Shore está negociando para realizar la música de la serie de El Señor de los Anillos

Una figura familiar de las realización de las películas podría ser parte de la serie de El Señor de los Anillos. Si bien Peter Jackson y el elenco de la trilogía que adaptó las clásicas novelas de J.R.R. Tolkien no serán parte de esta nueva apuesta amparada por Amazon, Deadline señala que Howard Shore podría realizar la música de esta producción.

Concretamente, de acuerdo al reporte de ese medio, el compositor que trabajó en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit está negociando para componer la música para esta nueva serie que estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media.

Shore ganó tres premios de la Academia por su trabajo en las películas de El Señor de los Anillos y, además de trabajar en las mencionadas producciones del mundo de Tolkien, también realizó la música de cintas como The Silence of the Lambs y The Aviator.

La serie de El Señor de los Anillos aún no tiene un título oficial, pero ya finalizó la parte principal de su rodaje con miras a un estreno en septiembre de 2022.