“Hubiera sido genial”: Andrew Garfield habló sobre la desechada película de los Seis Siniestros

En 2014, cuando Sony todavía no presentaba a la que sería la última película de Spider-Man encabezada por Andrew Garfield, comenzaron a surgir reportes sobre los planes del estudio para concretar una nueva cinta ambientada en su naciente franquicia del arácnido y que se enfocaría en nada más ni nada menos que los Seis Siniestros.

Aquel proyecto sería comandado por Drew Goddard (The Cabin in the Woods) y pretendía contemplar nuevamente a Garfield como Peter Parker/ Spider-Man además de una versión del famoso grupo de enemigos del amigable vecino. Pero como ya está claro a estas alturas, aquella idea no prosperó y mientras la película de los Seis Siniestros nunca se concretó, actualmente solo se rumorea que Garfield podría volver como Spidey en Spider-Man: No Way Home, la próxima película de Marvel Studios y Sony enfocada en la versión del héroe interpretada por Tom Holland.

Pero más allá de referirse y tratar de bajarle el perfil a esos rumores, recientemente Garfield habló sobre esta abandonada idea para una película de los Seis Siniestros.

En una entrevista con el portal Collider, el protagonista de The Amazing Spider-Man fue consultado respecto a si logró conversar con Goddard sobre esa potencial cinta.

“No sé qué tan cerca estuvo, pero definitivamente tuve algunas reuniones y fue realmente emocionante”, respondió Garfield. “Tengo que decirlo, porque amo mucho a Drew, y amo Cabin in the Woods, y las otras cosas que ha hecho. Seguimos adelante como una casa en llamas. Me encantó su visión, es muy único, extraño, desordenado y poco convencional en sus elecciones creativas. Así que definitivamente fueron un par de meses divertidos, pero así es la vida”.

En el pasado Goddard calificó a su película de los Seis Siniestros como su “carta de amor a Spider-Man y el universo Spider-Man”. En esa línea, aunque la película no se concretó, ahora Garfield planteó que él también recordaría de buena manera a ese proyecto.

“Hubiera sido genial. Quizás algún día (Goddard) pueda hacerla, pero hubiera sido genial”, sentenció Garfield.

Aunque por ahora parece difícil que ese proyecto de los Seis Siniestros reviva tal y como Goddard lo había planeado, ciertamente las especulaciones y sueños de algunos fanáticos no tardarán en comenzar en el marco de los rumores sobre Garfield y Spider-Man: No Way Home.