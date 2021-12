“Igual pero diferente”: Dafoe, Molina y Foxx explicaron por qué decidieron volver en Spider-Man: No Way Home

Uno de los elementos que ha elevado el interés sobre Spider-Man: No Way Home sin duda radica en los elementos del pasado que serán incorporados, a través del multiverso, a la historia del Peter Parker interpretado por Tom Holland.

Una parte no menor de aquello implicará a algunos villanos, ya que tal como lo han adelantado los tráilers, veremos el regreso del Dock Ock interpretado por Alfred Molina, el Electro a cargo de Jamie Foxx y el Duende Verde de Willem Dafoe. Tres regresos que no borrarán las historias de películas anteriores, ya que serán recuperados directamente de las versiones previas del héroe arácnido, a partir de las películas que dirigieron Sam Raimi y Marc Webb.

Y ahora, como parte del evento Comic-Con Experience realizado en Brasil, los tres actores profundizaron en qué los atrajo de volver a los roles que ya habían interpretado.

“Yo estaba entusiasmado, conozco a Amy Pascal por años y sé lo que ha hecho con esta franquicia, ella me estuvo explicando que esto se iba a encender, que no tenía que ser azul y cosas como esas en lo que respecta a mi personaje, que podría ser más cool”, explicó Jamie Foxx, quien dejará al azul para revivir a Electro.

“Cuando lo escuché, pensé que era algo muy alocado... a mi me atravesaron en la primera película y pensé que podrían encontrar la forma de traerme de vuelta, pero en realidad [lo que me atrajo] fue la propuesta”. ´planteó por su parte Willem Dafoe. “La idea del regresó me sonó divertida y una buena solución. Y después, cuando profundizamos en ella, me gusto la idea de que estaba regresando a algo que era igual pero diferente, que era un retorno a algo que hice antes, con la carga de esa historia, pero que hay un giro en ello y eso me atrajo”, agregó el actor que interpreta a Norman Osborn.

“Para mi fue solo el dinero {Risas] pero es es el material, la propuesta fue excelente y, para ser honesto, cuando me lo sugirieron por primera vez, mi primer pensamiento que yo era 17 años más viejo, que tenía arrugas, pero de pronto me di cuenta que ya tenían la tecnología y que eso no iba a ser problema. Pero ha sido muy bueno volver a algo que es familiar pero al mismo tiempo es completamente nuevo, porque la tecnología ha avanzado fenomenalmente en las últimas décadas y eso lo hace que siga siendo excitante”, agregó Alfred Molina, el responsable de interpretar a Otto Octavius.

Respecto a la idea de volver a usar los trajes, Willem Dafoe bromeó con el hecho de que nadie sabe lo incómodos que son, pero destacó que la tecnología ha avanzado lo suficiente como para permitir que ya no tengan que sufrir con largas sesiones de prueba para ir moldeándolos. Ahora sus cuerpos pueden ser escaneados como parte del diseño mismo de las indumentarias. “Son más flexibles, podemos hacer más cosas con ellos”, agregó.

Al mismo tiempo, el actor adelantó que los trajes han recibido mejoras, como parte de la propia historia, mientras que Alfred Molina agregó que los tentáculos de su traje ahora son realizados con efectos digitales, algo que es muy diferente a lo que tuvieron que hacer durante varias secuencias de Spider-Man 2.

“Yo estoy contento de tener un comienzo completamente nuevo, una nueva apariencia. El azul, cuando lo hicimos la primera vez, yo dije que no me importaba, que era feliz estando en la película, y fue como ustedes lo dijeron: tres o cuatro horas de maquillaje. Pero con esto, es realmente nuevo-nuevo (...) se siente más cómodo y creo que más moderno, no intentándolo tanto”, postuló Jamie Foxx sobre su cambio de apariencia.

Finalmente, Molina destacó que una característica relevante de Marvel es que muchos villanos se convierten como tal “de mala gana”, por un accidente o por una situación particular, y es justamente eso lo que permite interpretarlos con una mayor profundidad y que sean más interesantes.

“Green Goblin tiene un caso para presentar en esta ocasión”, adelató Dafoe respecto al regreso de Norman Osborn y su vendetta personal contra Peter Parker.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el 15 de diciembre en cines.