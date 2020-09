Iman Vellani será Kamala Khan en la serie de Ms. Marvel

Marvel Studios encontró a su Ms. Marvel. De acuerdo a Deadline, después de una extensa búsqueda el estudio finalmente escogió a Iman Vellani para interpretar a Kamala Khan en la nueva serie de Ms. Marvel que está en desarrollo para Disney Plus.

Vellani es una nueva actriz por lo que no existen otras producciones conocidas que cuenten con participaciones previas de ella. No obstante, Deadline dice que eso no fue un obstáculo para Marvel Studios ya que “el plan siempre fue mantenerse fiel al personaje en la búsqueda de la actriz adecuada para interpretar el papel, incluso si eso significaba ofrecer a una persona que no era muy conocida por el público”.

La serie de Ms. Marvel fue anunciada hace un tiempo y mientras contará con Bisha K. Ali como guionista y showrunner, Adil El Arbi, Sharmeen Obaid-Chinoy, Bilall Fallah y Meera Menon se encargarán de dirigir este proyecto.

Pese a que Ms. Marvel debutará en el MCU con su propia serie, Deadline recuerda que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, señaló que además de aparecer en esa producción Kamala Khan será parte de futuras películas de la compañía.

La serie de Ms. Marvel fue anunciada durante 2019 y se suma a otros proyectos que Marvel Studios tiene en desarrollo para el streaming de Disney como WandaVision, la serie de Moon Knight, una producción con Nick Fury, la serie de She-Hulk con Tatiana Maslany.