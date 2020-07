Incrementen su apreciación por Henry Cavill con este video del actor armando un PC

Henry Cavill es reconocido a nivel mundial por sus papeles en producciones como Man of Steel, Misión Imposible 6 y The Witcher. Pero cuando el actor no está interpretando asombrosos roles para series de televisión y películas tiene un pasatiempo que seguramente comparte con muchos de ustedes: los videojuegos.

Como probablemente habrán escuchado si siguen la carrera del actor, Cavill es un verdadero fanático de los videojuegos e incluso tardó en enterarse que había sido elegido como Superman porque estaba jugando World of Warcraft.

En ese sentido, para seguir engrosando su historial como fanático de los videojuegos, durante esta jornada el actor compartió un video que lo muestra armando su nuevo PC.

Previamente, en una entrevista que no tardó en dar origen a una nueva plantilla de memes, Cavill ya había manifestado que prefería los PCs por sobre las consolas. Sin embargo, este nuevo registro es particularmente notable porque no solo muestra al actor armando a su nuevo equipo, sino que los errores y progresos de Cavill se presentan acompañados del tema “You’re the First, the Last, My Everything” de Barry White.

Por lo tanto, si Henry Cavill aún no es una figura que llame su atención, cumplimos con advertirles que tal vez el actor los conquistará con el video que pueden ver a continuación:

Mientras el futuro de Henry Cavill como Superman sigue marcado por las dudas, se espera que el actor vuelva a trabajar en la segunda temporada de The Witcher en agosto.