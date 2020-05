It’s Always Sunny In Philadelphia fue renovada y se quedará con un récord histórico

It’s Always Sunny In Philadelphia es la mejor comedia que nadie está viendo, ya que lamentablemente no la dan por el cable y tampoco se encuentra disponible en alguna de las múltiples plataformas de streamings existentes.

Pero su propuesta absurda, centrada en lo que sucede entre un grupo de amigos que son dueños del peor bar de Filadelfia, ha logrado mantenerse gracias a la creatividad de sus responsables, quienes la convirtieron en algo único, sin respeto e inigualable. De hecho, a tanto han llegado los elogios para la serie de FX, que hasta Guillermo del Toro se dio el gusto de ser parte de algunos episodios. Ese es el nivel.

Y a la fecha, con la más reciente temporada, la número 14 de su historia, It’s Always Sunny In Philadelphia había logrado empatar el récord de The Adventures of Ozzie and Harriet, una serie de hace más de 40 años que era la sitcom más longeva de la televisión de Estados Unidos. Pero eso ahora está por cambiar.

FX decidió renovar a It’s Always Sunny In Philadelphia para una histórica temporada número 15, lo que le dará el cetro como la sitcom más longeva de la historia.

Una nueva temporada no estaba completamente asegurada, ya que sus responsables y miembros del elenco tienen una agenda cada vez más copada. Por ejemplo, el actor, productor y guionista Rob McElhenney ya presentó su nueva creación: Mythic Quest: Raven’s Banquet en Apple TV+. En esa misma serie están involucrados Charlie Day y David Hornsby, que también son parte clave de It’s Always Sunny. Ni hablar de Danny DeVito, que siempre tiene una copada agenda.

Por ahora no existen más detalles, pero McElhenney ya adelantó hace un par de semanas que están escribiendo los guiones de la nueva temporada. Obviamente, también expresó que abordarán la pandemia del COVID-19, aunque la serie ya cuenta con un episodio memorable en el que sus personajes tienen que estar en cuarentena en su bar debido a una peligrosa influenza.

Pero tengan en cuenta que su promesa durante el último tiempo ha sido una: seguirán haciendo It’s Always Sunny mientras la gente la siga viendo.