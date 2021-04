Jabba tendrá su propio one-shot en el nuevo evento de los cómics de Star Wars

Un nuevo título se sumó a la lista de cómics que tendrán que leer para entender al próximo evento de los cómics de Star Wars. Durante esta semana, Marvel Comics anunció que Jabba the Hutt tendrá su propio one-shot en el marco de lo que será “War of the Bounty Hunters”.

El one-shot de Jabba será uno de los tie-ins que entrarán en juego en “War of the Bounty Hunters”, el mencionado evento que explorará qué pasó con el cuerpo de Han Solo mientras estaba congelado en carbonita entre los eventos de Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

Así, con un guión de Justina Ireland y dibujos de Luca Pizzari, Star Wars: War of the Bounty Hunters — Jabba the Hutt #1 mostrará cómo se comportará el personaje titular al creer que Boba Fett le ha fallado.

En ese sentido la descripción del cómic dice:

“Jabba the Hutt es uno de los gangsters más poderosos y despiadados de la galaxia, y Boba Fett, su cazarrecompensas de mayor confianza, le ha fallado. ¿Cómo afrontará Jabba la traición? Violentamente. ¿Y qué tiene esto que ver con un cazarrecompensas vinculado a la Alta Republica?”

Star Wars: War of the Bounty Hunters — Jabba the Hutt #1 se presentará con una portada principal de Mahmud Asrar que puedes ver a continuación.

El lanzamiento de Star Wars: War of the Bounty Hunters — Jabba the Hutt #1 está fijado para julio y, de acuerdo a lo que sabe hasta ahora, este evento de los cómics de Marvel también abarcará a otros títulos como las series regulares de Star Wars, Darth Vader y Doctora Aphra.