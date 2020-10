Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger se enfrentan en un nuevo tráiler de Iron Mask

Gracias a la pandemia parece que han pasado varios años de ese momento, pero en febrero de este año les contamos sobre una película llamada Journey to China: The Mystery of Iron Mask.

Aquella producción de fantasía se estrenó en China durante 2019 y en ese entonces preparaba su estreno en Reino Unido. Nada fuera de los común hasta que su tráiler resaltó un elemento: en medio de una trama con dragones, cartógrafos y magia, Journey to China: The Mystery of Iron Mask incluye una pelea entre personajes interpretados por Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger.

El tiempo pasó y eventualmente el mundo se olvidó de Journey to China: The Mystery of Iron Mask hasta que durante esta semana Lionsgate dio a conocer un nuevo tráiler de la película con miras a su estreno digital en Estados Unidos.

Ahora simplemente bajo el título de Iron Mask, esta película quiere convencer a toda costa a los espectadores de que vale la pena darle una oportunidad para ver la lucha entre ambos actores que aparentemente estará marcada por elementos casualmente humorísticos pese a que la descripción de la cinta anticipa que mostrará “peleas impresionantes”.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de Iron Mask aquí:

Si el tráiler no lo dejó claro, esta es la sinopsis de Iron Mask (vía Geektyrant):

“El viajero inglés Jonathan Green recibe de Pedro el Grande una orden de cartografiar el Lejano Oriente ruso. Una vez más emprende un largo viaje lleno de increíbles aventuras que finalmente lo llevarán a la tierra de China. El cartógrafo se enfrentará inesperadamente a una serie de descubrimientos impresionantes, se encontrará con criaturas extrañas, se reunirá con princesas chinas y se enfrentará a los maestros de las artes marciales mortales e incluso al rey de todos los dragones: el Rey Dragón. ¿Qué podría ser más peligroso que encontrarse cara a cara con Viy, excepto hacerlo de nuevo? ¿Qué será más fuerte esta vez: el escepticismo acérrimo del científico o la vieja magia negra que se ha apoderado del poder de las tierras orientales?”.

Iron Mask es una secuela de The Forbidden Kingdom/Viy (2014) y debutará este 20 de noviembre en formato digital en Estados Unidos. Todo mientras su DVD y Blu-Ray saldrán a la venta el 24 de noviembre.