James Cameron abordó el proceso de creación de las secuelas de Avatar que planean estrenar durante toda esta década

De cara al estreno de Avatar: El Camino del Agua, el director James Cameron inevitablemente ha abordado los planes para lo que serán las secuelas ya anunciadas que serán estrenadas en cines durante los años sucesivos.

En ese sentido, el director explicó que el trabajo de escritura lo llevo a tener cada vez menos notas de parte de los ejecutivos de 20th Century Studios.

“No puedo contarte los detalles, pero todo lo que puedo decir es que cuando entregué el guión de Avatar 2, el estudio me dio tres páginas de notas”, explicó Cameron a Collider. “Y cuando entregué el guión de Avatar 3, me dieron una página de notas, así que estaba mejorando. Cuando entregué el guión de Avatar 4, el ejecutivo del estudio, el ejecutivo creativo de las películas me escribió un correo electrónico que decía: ‘Santa Mierda.’ Y yo dije: ‘Bueno, ¿dónde están las notas?’ Y ella dijo: ‘Esas son las notas’. Porque la historia se vuelve loca en el buen sentido, ¿verdad?”, agregó.

EL plan por ahora es estrenar Avatar 3 en diciembre de 2024, mientras que, si todo sale bien, Avatar 4 hará lo propio en diciembre de 2026 y Avatar 5 llegará en 2028. Sin embargo, el propio Cameron ha afirmado que podrían existir películas adicionales, pese a que también ha reconocido que otros directores deberían tomar las riendas debido a su edad.

Adicionalmente, el director reveló que el modelo para su trabajo en las secuelas de Avatar “fue lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que fue una apuesta loca en su época. Realmente lo felicito por eso, ya que aprovecharon esa oportunidad para lanzarse con esas tres películas”.

“Pero Jackson tenía los libros planeados, por lo que siempre podía mostrarles a los actores lo que necesitaban saber sobre el arco de su personaje. Así que sentí que tenía que hacer lo mismo. Tenía que interpretar esto como si los libros ya existieran. Así que la única manera que teníamos de hacer eso era escribir todos los guiones y dejar que los actores leyeran todos los guiones y vieran adónde iban sus personajes y qué significaba todo. No es que eso se pueda actuar en este momento, pero creo que es algo que el los actores podrían trabajar en su preparación para sus personajes”, agregó el cineasta.

Avatar: El Camino del Agua llegará a los cines durante la próxima semana.