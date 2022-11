James Cameron defendió el uso de la fuente Papyrus en el logotipo de Avatar: “No estoy dejando de dormir por eso”

Aunque Avatar: The Way of Water tiene una nueva tipografía, James Cameron defendió el uso de la fuente Papyrus en el logotipo de la película original de 2009.

En una entrevista con Empire (vía Dark Horizons) el cineasta fue consultado directamente por la elección de esa fuente para Avatar, una decisión poco convencional que ha generado desde bromas y criticas por su simpleza hasta un sketch protagonizado por Ryan Gosling para Saturday Night Live.

“Solo piensa en cuánto podríamos haber recaudado si no fuera por esa maldita fuente”, bromeó Cameron. “No sabía que nuestra fuente era algo estándar. Asumí que el departamento de arte o la compañía de títulos la inventaron. Por supuesto, fue criticada sin piedad como una elección perezosa, pero, francamente, me gusta la fuente... Si Papyrus resuena con los problemas de las culturas indígenas en la conciencia pública, entonces eso encaja bien con ‘Avatar’, así que no estoy dejando de dormir por eso”.

Por otra parte, dejando de lado al tema de las fuentes, Cameron explicó otra decisión estética de Avatar y detalló que el pueblo Na’vi es azul simplemente por un tema práctico.

“En cuanto al color: el verde estaba tomado. Había una larga historia de extraterrestres verdes. Además, Hulk. Y los colores humanos, rosas y marrones, no eran alienigenas. Bob Esponja era amarillo”, dijo el director. “Eso prácticamente dejó azul y morado. El morado es mi color favorito, pero pensé que lo usaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, lo cual hicimos, asociándolo con Eywa y cualquier cosa sagrada para Navi”.

Y finalmente la otra motivación para esa decisión fue un poco más inusual.

“Además, mi mamá me contó sobre un sueño que tuvo donde había una mujer azul de diez pies de altura con seis senos. Una imagen genial. La dibujé, pero lo de los seis pechos no se veía tan bien como pensarías, además de que afectaría la clasificación. Entonces, de todos modos... azul”, dijo el director.

Avatar: The Way of Water se estrenará este 15 de diciembre.