James Cameron marcó otra diferencia entre Avatar y las películas de superhéroes: “(No) hay un nuevo villano en cada película”

James Cameron continúa marcando diferencias entre Avatar y las películas de superhéroes. Si bien la historia de Pandora es distinta a lo que ofrecen ese tipo de apuestas inspiradas en cómics, su buen desempeño en taquilla inevitablemente propicia comparaciones y el cineasta no ha dudado en señalar los puntos que diferencian a su franquicia con lo que hacen compañías como Marvel Studios.

Así, después de indicar que a su juicio esas cintas tienen personajes que “actúan como si estuvieran en la universidad”, ahora Cameron señaló que otra diferencia entre Avatar y las películas de superhéroes sería el hilo conductor de su conflicto.

En una entrevista con B TV, Cameron abordó sus planes a futuro para Avatar e indicó que en ningún caso los niños que conocimos en Avatar: The Way of the Water son un reemplazo de Jake y Neytiri.

“No se trata sobre pasarle el testimonio a los personajes jóvenes, es sobre ver a toda la familia avanzar a través de toda esta crisis, la guerra con la RDA y los humanos que están tratando de aplastar a los Na’vi y colonizar el planeta. Entonces siempre es la historia de Jake y Neytiri. Es siempre la historia a Lo’ak y los niños del arrecife y Kiri. Kiri se vuelve un personaje muy importante en el futuro. Así es que todos los personajes se ponen en movimiento por esta película (The Way of Water) y eso continúa a través de Avatar 3, 4 y 5. Pero hay muchos cambios en estos personajes”, dijo el director. “Creo que tenemos muchas cosas que la gente no esperará, pero respecto a las que se sentirán bien”.

Cameron continuó indicando que la saga de Pandora será “muy dramática” a medida que avanzan las películas. “Prometemos más belleza, más maravillas y más criaturas geniales, pero también prometemos que estos personajes crecerán”, indicó.

Así, después de confirmar que Spider también será un personaje muy importante a futuro, Cameron comentó que a diferencia de las cintas de superhéroes, Avatar mantendrá un gran villano para todo su relato: el Coronel Miles Quaritch.

“Spider se convierte en un personaje muy importante también porque es como el eje entre Jake y Quaritch. No podemos tener a Jake y Quaritch peleando constantemente mientras avanzamos. Su relación se vuelve mucho más complicada”, explicó Cameron. “Creo que a la gente le gusta la complejidad en los personajes, le gusta ver cómo sus vidas se desarrollan con el tiempo. No es como una historia de superhéroes donde hay un nuevo villano en cada película. El mismo tipo ¿verdad? El mismo adversario durante todo el proceso. Pero su evolución también es muy interesante una vez que incorporamos adversarios adicionales a medida que avanzamos. Adversarios adicionales y aliados adicionales”.

Pese a que la popular franquicia de Marvel Studios contó con Thanos como el gran villano de su primera etapa y enemigos como Loki aparecieron regularmente en las entregas de la denominada “Saga del Infinito”, la mayoría de sus antagonistas quedaban acotados a proyectos individuales y su poco desarrollo generó algunas de las críticas más recurrentes (recuerden a Malekith en Thor: The Dark World o Aldrich Killian en Iron Man 3).

En ese sentido, la apuesta de Cameron sin duda marca una diferencia y suena como algo prometedor para el resto de las cintas de Avatar que planea concretar.