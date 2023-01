Prepárense para más Pandora: James Cameron dijo que gracias a la recaudación de The Way of Water concretará el resto de las secuelas de Avatar

Antes del estreno de Avatar: The Way of Water el propio James Cameron puso en duda el desarrollo del resto de las películas planeadas para la saga de Pandora. En ese minuto el director argumentó que aunque ya filmó Avatar 3 esa cinta podría ser la entrega final de su franquicia porque ante un eventual mal desempeño de Avatar 2 sería posible que 20th Century no tuviese interés en seguir con la historia de los Na’vi.

Pero, en enero de 2023, el panorama es muy distinto a lo que Cameron planteó a fines del año pasado.

En estos momentos Avatar: The Way of Water acumula $1.547 mil millones de dólares a nivel mundial y ya es la novena película más taquillera de la historia. Así, aunque aún está lejos de destronar a Avatar como la película con mayor recaudación de todos los tiempos, James Cameron admitió que probablemente tendrá que concretar el resto de las secuelas de Avatar.

En una aparición en “Who’s Talking to Chris Wallace?” (vía The Hollywood Reporter), Cameron abordó el buen desempeño de The Way of Water.

“Parece que solo con el impulso que tiene la película ahora, pasará fácilmente nuestro descanso incluso en los próximos días, por lo que parece que no puedo salir de esto, tendré que hacer estas otras secuelas“, dijo Cameron. “Sé lo que voy a hacer en los próximos seis o siete años. El punto es que vamos a estar bien. Estoy seguro de que pronto tendremos una discusión con la gente más importante de Disney sobre el plan de juego para Avatar 3, que ya está en la lata: ya hemos capturado y fotografiado toda la película, así que estamos en post-producción extendida para hacer toda esa magia CG. Y luego se escriben Avatar 4 y 5. Incluso tenemos algunos de 4 en la lata. Hemos comenzado una franquicia en este punto. Hemos comenzado una saga que ahora puede desarrollarse en múltiples películas”.

La incertidumbre sobre el futuro de Avatar se instaló cuando Cameron planteó que The Way of the Water podría ser un mal negocio para Disney ya que la película tendría que instalarse entre las entregas con mayor recaudación la historia para ser rentable, una declaración que generó especulaciones sobre que la cinta debería acumular más de $2 mil millones de dólares.

“Para aclarar, en realidad nunca di un número. Dije que tendría que estar entre las películas más taquilleras de la historia y alguien más aplicó ese número y se elevó. El número es en realidad menor”, explicó el cineasta.

El plan original para las películas de Avatar contempla un total de cinco películas, pero Cameron también deslizó que eventualmente podrían concretarse más entregas. No obstante, mientras una Avatar 6 o Avatar 7 no son algo seguro, está claro que Avatar 3 solo tiene que avanzar en su post-producción y Avatar 4 tiene listo su comienzo y también se perfila como un punto alto de la franquicia que también presentará a una tribu de Na’vi de fuego.