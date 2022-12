Avatar 3 tendrá un giro inesperado y cada entrega de la saga será mejor que la anterior según Jack Champion

Si ya vieron Avatar: The Way of Water probablemente salieron del cine preguntándose qué sucederá en la próxima película de la saga ideada por James Cameron. Pese a que Avatar 3 aún no es confirmada por 20th Century, la película ya está filmada y según uno de sus protagonistas será sorprendente y mejor que la reciente entrega.

En una entrevista con The Hollywood Reporter el actor Jack Champion fue consultado sobre su opinión de Avatar 3. Obviamente el intérprete de Spider no entregó spoilers, pero aseguró que la saga solo mejorará con cada cinta.

“Me sorprendió mucho. Simplemente toma un giro brusco a la izquierda, y eso no es algo malo. Crees que sabes a dónde va, pero luego llega una bola de demolición”, dijo Champion. “Entonces estás completamente como: ‘Oh, wow, nunca pensé que eso hubiera sucedido’. También ves más regiones de Pandora y te presentan a más culturas. Así que creo que es incluso mejor que Avatar 2. Colectivamente, cada una mejorará”.

Las palabras de Champion coinciden con lo que previamente había tanteado el propio Cameron respecto a Avatar 4 y la reacción que habría generado su guión.

“Cuando entregué el guión de (Avatar) 4, la ejecutiva del estudio, la ejecutiva creativa de las películas, me escribió un correo electrónico que decía: ‘Santo cielo’. Y le dije: ‘Bueno, ¿dónde están las notas?’ Y ella dijo: ‘Esas son las notas’. Porque se vuelve loco en el buen sentido”, dijo el director.

De hecho, Champion también tanteó su sorpresa con Avatar 4. “Oh hombre, no puedo decir exactamente por qué, pero esa historia es bastante sorprendente y bastante oscura”, señaló el actor.

A la espera de una luz verde definitiva para sus estrenos, Cameron ya filmó Avatar 3 y el inicio de Avatar 4. Todo mientras sus planes para la saga contemplan hasta Avatar 5 aunque no ha descartado una eventual Avatar 6 o 7. Pero claro lo que suceda con la franquicia dependerá de la recaudación de The Way of Water que hasta la fecha ha cosechado