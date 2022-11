James Gunn afirmó que “todos los títulos de DC” estarán bajo DC Studios

Cuando se anunció que James Gunn y Peter Safran serían los encargados de comandar DC Studios, uno de los primeros matices que se estableció en torno al alcance de esa nueva división de Warner Bros Discovery fue que apuestas como Joker y The Batman estarían fuera de su jurisdicción. No obstante, ahora James Gunn sostiene que aquel no sería el caso.

Mediante una de sus primeras publicaciones en Mastodon, la red social que ha adquirido popularidad durante los últimos días debido a la gestión de Elon Musk en Twitter, Gunn fue consultado sobre qué estaba o no bajo DC Studios.

“Hola James. ¿Puedes decirnos qué está pasando con Batman en DC Studios? ¿Quién será Batman en el futuro del DCU interconectado? ¿Qué está pasando con el Reevesverse? ¿Seguirá estando separado? ¿Los proyectos de Batman están bajo DC Studios? Podría decirse que Batman es la joya de la corona de DC y hay tantas dudas en este momento, ¡sería bueno aclararlas pronto!”, indicó un usuario.

Gunn no se refirió directamente al futuro de Batman ni al universo de la película del hombre murciélago dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson (lo que el usuario denominó como Reevesverse). No obstante, indicó que todo lo que sea DC estará en la compañía dirigida por él y Safran.

“Todos los títulos de DC están bajo DC Studios”, señaló Gunn.

Si bien el director no profundizó en el tema inicialmente, tras aquella publicación abordó las dudas de otros fans y planteó que “todos los títulos de DC están a bajo cargo mío, de Peter y DC Studios” cuando fue consultado por las sagas The Batman (2022) y Joker (2019). Todo mientras que confirmó que ya estuvo en contacto con Matt Reeves.

Obviamente los dichos de Gunn no implican que todo ahora será parte de un mismo universo. Después de todo, el cineasta nunca dijo eso y solo tanteó que DC Studios abarcaría todo lo que involucre a la casa de Superman y Batman. Por lo tanto hasta el momento es posible que la secuela de Joker y el universo The Batman sigan avanzando por su cuenta pero en paraguas del nuevo DC Studios.