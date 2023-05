James Gunn dice que rogó para que un momento específico de Star-Lord y Gamora se incluyera en Avengers: Infinity War

Aunque su título deja claro que es una película de los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia fueron piezas claves en Avengers: Infinity War y varios momentos importantes de la historia del grupo espacial se copncretaron en esa película.

Así, como Avengers: Infinity War y posteriormente Avengers: Endgame influyeron en el escenario que se exploró en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, durante la promoción de esa nueva película James Gunn ha profundizado en su historia con The Avengers 3 y The Avengers 4.

Tiempo atrás Gunn indicó que no estaba completamente conforme con la caracterización de Peter Quill en Avengers: Infinity War y ahora, en una entrevista con The New York Times, el director aseguró que rogó para que un momento entre Star-Lord y Gamora se incluyera en esa película.

Concretamente, cuando se indicó que Gamora y Quill tuvieron su primer beso en pantalla en Infinity War, Gunn remarcó que eso fue su idea y todo habría sido para potenciar el efecto que posteriormente tendría la muerte del personaje de Zoe Saldana.

“Les rogué que tuvieran ese beso en la película, porque era necesario para consolidar realmente su relación. Había un beso en (Guardianes de la Galaxia) Vol. 2 que corté, era increíble, pero estaba en un momento extraño”, dijo el director. “Al final del Vol. 2 estableces claramente el hecho de que tienen sentimientos el uno por el otro, pero en Infinity War necesitábamos establecer que ahora eran novios y que esto era algo normal para ellos. No se trataba realmente del beso, se trataba de demostrar que ahora eran pareja”.

Si bien los Hermanos Russo dirigieron Avengers: Infinity War en base a un guión de Christopher Markus y Stephen McFeely, Gunn fue productor de esa película y ayudó a trazar la historia de los Guardianes de la Galaxia por lo que su sugerencia evidentemente terminó en el corte final en medio de la importante escena donde Gamora le pide a Star-Lord que termine con su vida ante una eventual captura de Thanos.