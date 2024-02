James Gunn explicó los cambios que ha experimentado su plan en DC Studios

El nuevo universo DC en el cine recién está dando sus primeros pasos, ya que la pre-producción de la nueva película de Superman sigue afinando los detalles de cara a las filmaciones del primer proyecto de lo que han definido como “el capítulo 1″ conocido por ahora como “Dioses y Monstruos”.

En esa línea, justo a un año del anuncio que estableció los planes de James Gunn y Peter Safran a la cabeza del nuevo DC Studios, el director abordó lo que sucede a partir de los trabajos en el último calendario.

“Hoy hace un año, Peter Safran y yo presentamos nuestra grilla de DC por primera vez; gracias a todos ustedes por el apoyo que nos brindaron durante todo el año”, dijo Gunn a través de Instagram. “Hoy, Superman Legacy está a punto de comenzar la producción, se están terminando episodios de Creature Commandos que se lanzarán a finales de este año, al menos 2 proyectos más se están preparando para los próximos meses, siguen llegando guiones increíbles y talentos increíbles. se están adjuntando a nuevos proyectos, planificados y no planificados. ¡¡Gracias!!”, remarcó.

Gunn también, en su cuenta de Threads, abordó cómo han cambiado las cosas desde el plan inicial. “Algunas cosas han cambiado: algunos proyectos ahora llegarán antes, otros lo harán más tarde y se están desarrollando otros proyectos nuevos”, escribió. “Como dije desde el principio, vamos a poner las cosas en producción en función de cuando tengamos un gran guión, y nada más. Y afortunadamente, algunos guiones geniales nos tomaron por sorpresa”.

El primer proyecto será la serie animada Creature Commandos, la cual tendrá a Amanda Waller (Viola Davis) al mando de un nuevo equipo. Luego llegará la hora de Superman: Legacy y, aunque no tiene fecha, Supergirl: Woman of Tomorrow protagonizada por Milly Alcock. En carpeta también están The Brave and the Bold, que se centrará en Batman y Robin, junto a una serie de las amazonas llamada Paradise Lost.