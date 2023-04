James Gunn no descarta un crossover entre Marvel y DC en el cine

En los cómics ha ocurrido. ¿Pero es posible que algún personaje de Marvel se tope en la pantalla grande con un personaje de DC? Al menos el director James Gunn no lo descarta de plano.

En conversación con la revista Empire, el cineasta y co-presidente de DC Studios aseguró que la situación ahora es un poco más posible que en el pasado.

“Estoy seguro de que eso es más probable ahora que estoy a cargo [en DC]”, reveló Gunn. “¿Quién sabe? Pero faltan muchos años para eso... Creo que primero tenemos que establecer lo que estamos haciendo [en DC]. Mentiría si dijera que no lo hemos discutido. Pero todas las discusiones han sido muy , muy ligeras y divertidas.”

En los cómics, el primer crossover no canónico entre personajes de ambas editoriales fue Superman vs. The Amazing Spider-Man.

También se han reunido personajes como Batman contra Hulk, The Uncanny X-Men y The New Teen Titans o inclusive Green Lantern contra Silver Surfer. Además se han realizado eventos como DC vs Marvel y el canónico JLA vs Vengadores.

Pero para la concreción de algo por el estilo en la pantalla grande existen múltiples barreras, especialmente económicas, a raíz de la división de la inversión, distribución y todo lo que compete al mercado anexo al lanzamiento en un cine. Y nada de eso generaría una discusión ligera y divertida.