James Gunn presentó nuevas fotos de The Suicide Squad y recalcó que todos pueden morir

En conversación con la revista Empire, el director James Gunn se refirió a su próximo trabajo: The Suicide Squad, una película que contará con actores que colaboraron en la entrega anterior del equipo de villanos, pero que funcionará de forma independiente para llevar a cabo su propia historia.

En esa línea, Gunn recalcó que la película a grandes rasgos no irá en contra de lo estipulado previamente, aunque probablemente no calzará del todo.

“Esta es su propia cosa. No contradice a la primera película, no lo creo. Podría hacerlo en algunas cosas pequeñas. No lo sé”, explicó Ayer.

Gunn también destacó el trabajo que realizó David Ayer, pese a los problemas que tuvo durante la post-producción de la primera película.

“Escuchen, David Ayer se metió en problemas por la película. Sé que no salió como David quería que saliese. Pero él hizo una cosa realmente grandiosa y eso es elegir a fantásticos actores con los que trabajar”, dijo. “Él trató con estos actores en la construcción de sus personajes de una manera realmente profunda y sin miedo. Es algo por lo que David definitivamente merece ser elogiado y definitivamente se ha agregado a esta película”.

En lo que concierne a las diferencias con su trabajo previo en Los Guardianes de la Galaxia, el director y guionista explicó que el Escuadrón Suicida tiene personajes que pueden terminar siendo buenos, pero otros son terribles. “No solo se meten en peleas y dicen que se van a matar, ellos realmente se pelean y se matan entre si. No sabes realmente quién va a vivir y quién va a morir”, agregó.

“En DC me dieron libertad absoluta para matar a cualquiera... y quiero decir cualquiera”, finalizó Gunn.

En la revista también revelaron dos nuevas imágenes, incluyendo a varios de los personajes que serán parte de esta secuela.

La primera imagen presenta a algunos de los integrantes del equipo liderado por Bloodsport (Idris Elba), incluyendo a Peacemaker (John Cena), mientras que la otra foto tiene al equipo de Rick Flag (Joel Kinnaman), que tiene al Capitán Boomerang (Jai Courtney), Weasek (Sean Gunn) y TDK (Nathan Fillion).