James Gunn reveló que el final original de The Suicide Squad contemplaba la muerte de otro personaje

[Esta nota incluye spoilers de The Suicide Squad]

Durante gran parte de la campaña promocional de The Suicide Squad el director y guionista de la película, James Gunn, se dedicó a advertir que cualquier personaje podía morir y ninguna figura estaba a salvo en su nueva historia centrada en la Task Force X. Sin embargo, tras el estreno de la película, el propio cineasta reveló que rehuyó un poco de esa premisa al cambiar el destino de uno de los personajes.

Resulta que en una entrevista con Variety después del estreno de The Suicide Squad, Gunn reveló que su final original para la película contemplaba nada más ni nada menos que la muerte de Ratcatcher 2

Como recordarán, el personaje interpretado Daniela Melchior es uno de los más importantes y entrañables de la película, por lo que aunque la versión inicial de The Suicide Squad dejaba vivo a Polka-Dot Man, otro destacado integrante del equipo, Gunn finalmente no pudo deshacerse de Ratcatcher 2.

“En el final original que presenté un personaje principal moría y un personaje principal no moría. Y el personaje principal que moría era Ratcatcher 2″, reveló Gunn. “(Pero) era tan dulce, sentí que era demasiado oscuro. No es que no me guste Polka-Dot Man. Me gusta. Simplemente no pude (matar Ratcatcher 2). Así que cedí”.

Pero mientras Gunn contó que el destino de Ratcatcher 2 cambió tras su propuesta original para la cinta, el director también confirmó que hay dos personajes que nunca estuvieron en peligro: Harley Quinn y Bloodsport.

“No, eso nunca sucedía”, dijo Gunn al ser consultado sobre si existieron versiones de The Suicide Squad donde los personajes de Idris Elba y Margot Robbie no sobrevivían.

Gunn no detalló por qué nunca consideró que Harley Quinn y Bloodsport fallecieran durante la película, sin embargo, como previamente había señalado que Warner Bros lo autorizó para matar a cualquier personaje, es probable que eso tenga que ver con sus intenciones para la historia.