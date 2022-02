James Gunn se enfocará en proyectos televisivos tras finalizar Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Como la segunda temporada de Peacemaker ya fue confirmada y en diversas oportunidades el propio director ha indicado que sus producciones cinematográficas con el equipo finalizarán con Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en estos minutos el futuro laboral de James Gunn parece bastante claro. No obstante, en una reciente entrevista el cineasta no quiso dejar espacio para dudas y confirmó que tras su siguiente película para Marvel Studios se enfocará principalmente en apuestas para la televisión.

Concretamente, en una entrevista con el portal Variety posterior el final de la primera temporada de Peacemaker, Gunn indicó que planea pasar al menos un año enfocado en apuestas para la pantalla chica.

“Creo que he decidido que después de que termine con Guardianes (de la Galaxia Vol. 3) estaré haciendo televisión durante al menos un año”, dijo Gunn. “Mi mente está decidida a eso. No todos los programas que estamos desarrollando son cosas que voy a escribir y dirigir, por lo que algunos de ellos pueden tomar diferentes cantidades de mi tiempo. En (la segunda temporada de) Peacemaker seré yo escribiendo, dirigiendo y pasando todo mi tiempo en el set. Pero otros otros programas podría no escribir, no dirigir o no dirigir todos los episodios”.

Pese a que el director no reveló cuáles son esos proyectos, en la misma entrevista contó que su spin-off de The Suicide Squad paralelo a Peacemaker estaría avanzando de buena manera.

“Ese (proyecto) ha avanzado mucho. Con suerte, en no mucho tiempo, la gente sabrá más sobre eso. No es 100%. Pero hemos estado trabajando mucho en ello. Eso sería algo que sucedería además de la temporada 2 de Peacemaker”, contó Gunn.

Es decir, en base a lo que sabemos hasta ahora tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y el especial Navideño del equipo, Gunn trabajará en el segundo ciclo de Peacemaker y otro spin-off de The Suicide Squad para Warner Bros/ DC, además de producir la serie animada I Am Groot para Marvel Studios/Disney Plus.