James Gunn y Marvel Studios no están de acuerdo sobre el status de I Am Groot en el canon del MCU

Este miércoles Disney Plus finalmente concretará el estreno de I Am Groot, una nueva serie de cortos enmarcada en la franquicia de Marvel Studios que se enfocará en las andanzas de Baby Groot.

Pero aunque bajo esa premisa sería sencillo asumir que I Am Groot se desarrollará entre los eventos de Guardianes de la Galaxia Vol. 1 y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, James Gunn puso en duda el status del programa en el canon del MCU.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, el director abordó una pregunta sobre el universo del que será parte I Am Groot.

“Algunas personas en Marvel parecen pensar que es canónicamente (parte del) MCU”, respondió Gunn. “Me resulta difícil verlo así”.

Si bien Gunn no entregó más detalles en esa respuesta, previamente el director ya había indicado que creía que los cortos “no forman necesariamente parte de la saga de los Guardianes”.

Pero aunque a raíz de los comentarios del director podría parecer definitivo que I am Groot no es canon y por ende no influiría en apuestas como el especial de navidad de los Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, como señaló el propio Gunn eso no es lo que creen en Marvel Studios.

De hecho, en una entrevista con el portal Comicbook el productor de la serie, Brad Winderbaum planteó que efectivamente el programa de Groot sería parte de la saga de Star-Lord y compañía.

“Es una ventana estrecha, ¿verdad? Tiene lugar entre el final de Guardianes 2 y antes de la escena de la escena-post créditos en Guardianes 2″, señaló Winderbaum. “Así que es en esta ventana estrecha donde Groot se encuentra en ese tipo de etapa de desarrollo posterior a la infancia. Y fue algo que realmente entusiasmó a James, y James también conocía el trabajo de Kirsten (Lepore) y estaba emocionado de trabajar con ella como bien.”

Canon o no, I am Groot se estrenará el 10 de agosto en Disney Plus.