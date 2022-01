James Gunn ya desarrolla otro spinoff de Suicide Squad para HBO Max

A pesar de que su más reciente película fue un fracaso en su estreno en cines, cortesía de la estrategia de lanzamiento en paralelo con el streaming, las historias del Escuadrón Suicida siguen con vida. De hecho, su spinoff televisivo, la serie Peacemaker, ya se instaló como una de las series originales más exitosas de la plataforma.

El director James Gunn, en conversación con un podcast de Deadline, reveló que otro spinoff del Suicide Squad ya está en desarrollo en la plataforma de streaming.

“Ahora estamos trabajando en algo más, otra serie de TV que está conectada a ese universo. No puedo decir nada. Está conectada a ese universo, y no creo que vaya a ser del mismo género que Peacemaker, no será tan de comedia, pero estará situada en el mismo universo”, explicó Gunn.

Aunque la iniciativa aún no tiene luz verde, y no hay nada escrito por ahora y desconoce qué personaje sería su foco (¿Argus? ¿Ratcatcher? ¿King Shark? ¿Bloodsport?=), en Deadline explican que en HBO Max estarían entusiasmados con la idea.

En paralelo, el director también planteó que existen buenas opciones para que Peacemaker vuelva para una segunda temporada a raíz del éxito que están teniendo los episodios que semana a semana están siendo lanzados en HBO Max.