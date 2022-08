Jason Momoa se pronunció sobre el nuevo plan de Warner Bros Discovery para las películas de DC: “Simplemente confío en que ellos tomen las decisiones correctas”

Warner Bros Discovery todavía no encuentra al ejecutivo que tendrá la misión de comandar el nuevo estudio enfocado en las producciones basadas en los cómics de DC, por lo que mientras la empresa sigue buscando a su símil de Kevin Feige (el presidente de Marvel Studios) las dudas sobre qué sucederá con las películas de DC persisten.

En ese sentido, como por ahora solo hay un puñado de películas garantizadas y un futuro incierto ante un nuevo plan de 10 años para las adaptaciones de DC, Jason Momoa no quiso aventurar un futuro para su versión de Aquaman.

Si bien está claro que Momoa regresará como Athur Curry con Aquaman and the Lost Kingdom el próximo año, lo que sucederá después de eso es un misterio y el actor quiere dejar cualquier decisión en manos del conglomerado detrás de DC y Warner Bros.

“Esa es una pregunta interesante”, le respondió Momoa a THR al ser consultado sobre el nuevo plan de 10 años para las películas de DC. “Simplemente confío en que ellos tomen las decisiones correctas, y debo permanecer en mi carril”.

Momoa debutó como Arthur Curry/Aquaman en Batman v Superman y después de aparecer en Justice League protagonizó una película en solitario como el Rey de los Siete Mares. Aquella cinta, Aquaman (2018) tuvo un muy buen desempeño en taquilla y propició el desarrollo de Aquaman and the Lost Kingdom que actualmente planea estrenarse el próximo año.

Hasta la fecha no hay un tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom, pero Momoa reiteró que estuvo mucho más involucrado en la realización de esta película que su predecesora y espera poder continuar esta historia tras la nueva entrega.

“Escribimos una gran historia. Fui uno de los escritores de ella y en el momento en que terminamos (Aquaman) entré con un esquema de 50 páginas para la segunda y lo usaron y les gustó. Tiene mi corazón allí. Me siento muy conectado con el personaje y lo he interpretado en, ¿cuánto, cuatro películas ahora? (Seguiré) mientras pueda. Si a la gente no le gusta y parece que ya pasó su fecha de vencimiento, entonces no haremos otra. Pero si les encanta, entonces haremos más, ya sabes. No quiero forzar nada en la garganta de nadie. Pero me encanta”, concluyó el actor.

Aquaman and the Lost Kingdom fue dirigida por James Wan y su estreno recientemente fue postergado hasta diciembre de 2023.