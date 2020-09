Jason Todd reprocha la cruzada de Bruce Wayne en un nuevo avance de Batman: Death in the Family

En un par de semanas más DC estrenará a Batman: Death in the Family, la nueva producción animada que se presentará como la primera entrega interactiva de la compañía.

Como se ha anticipado, Batman: Death in the Family se centrará en la historia del segundo Robin, Jason Todd, y le dará a los espectadores la oportunidad de determinar el destino del personaje mediante la selección de diferentes opciones.

En ese sentido, los espectadores podrán guiar la historia de Jason por distintos caminos que aparentemente incluirán una opción donde Todd asumiría el rol de Hush.

En el adelanto más reciente de Batman: Death in the Family, Jason aparentemente está recuperándose de las lesiones que sufrió por culpa del Joker en la Mansión Wayne. Sin embargo, pese a que Bruce, Alfred, Dick y Barbara están junto él, el segundo Robin siente que lo miran con lastima y comienza a cuestionar la cruzada de Batman.

Así, eventualmente Jason decide que es hora de dejar atrás a esa familia y convertirse en “más de los sueños y pesadillas que imaginaron" para él.

Puedes ver el avance a continuación:

Batman: Death in the Family fue producida, dirigida y escrita por Brandon Vietti (Batman: Under the Red Hood) y se estrenará tanto en formato digital como en Blu-ray este 13 de octubre.