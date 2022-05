Jedha será el foco de la nueva etapa del cómic principal de Star Wars: The High Republic

Si después de ver Rogue One quedaron con ganas de conocer más sobre el pasado Jedha y las menciones a ese planeta en otros cómics y libros de Star Wars no fueron suficientes para ustedes, probablemente la segunda etapa del cómic de The High Republic será de su interés.

Esta semana, durante la Star Wars Celebration 2022, se oficializaron los planes para la siguiente fase en la publicación de historias de The High Republic.

De acuerdo a lo detallado en esa instancia, la denominada “Fase 2″ de esta iniciativa de Star Wars estará ambientada 150 años después de los eventos de las primera historias de la Alta República en el nuevo canon y se enfocará en un período de la historia de los Jedi conocida como la Era de la Exploración.

En ese contexto quizás lo más llamativo fue que de la mano de la confirmación de un reinicio en la numeración del cómic Star Wars: The High Republic, se reveló que la historia de esa nueva publicación se centrará en Jedha.

Concretamente, según detalló Marvel, “la Fase 2 de Star Wars: The High Republic se centrará en Jedha, un planeta rico en su conexión con la Fuerza y el foco de todas las religiones principales de la galaxia. La nueva serie de cómics Star Wars: The High Republic presentará al Jedi Vildar Mac, quien llega cuando la frágil paz de Jedha comienza a desmoronarse y llega un terror sin nombre”.

La nueva serie regular de Star Wars: The High Republic continuará con Cavan Scott y Ario Anindito como su equipo creativo y estará disponible desde octubre.

Además, desde noviembre Marvel Comics presentará a Star Wars: The High Republic - The Blade, una nueva serie limitada creada por Charles Soule y Marco Castiello que girará en torno a “Porter Englem, un Jedi convertido en cocinero mejor conocido como la Espada de Bardotta”.

Finalmente, en paralelo a esos cómics, la Fase 2 de Star Wars: The High Republic contemplará varios libros como Cataclysm por Lydia Kang, Quest for Planet X por Tessa Gratton, Path of Vengeance por Cavan Scott. E incluso, en enero del próximo año, se presentará la versión de audio de The Battle of Jedha de George Mann antes de que en febrero se publique su edición escrita.