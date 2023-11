Jefe de HBO entrega una actualización de los spin-off de Game of Thrones

Casey Bloys, el jefe de HBO entregó una actualización de los spin-off en los que están trabajando, aunque no todas las noticias son positivas, ya que hasta la fecha sólo una ha recibido luz verde.

Según señaló en conversación con TVLine, “Siempre tenemos guiones de Game of Thrones en desarrollo. Dimos luz verde a Dunk y Egg (en referencia a A Knight of the Seven Kingdoms) a inicios de año. Yo no diría que hay algo más en ese mundo que está cerca de una luz verde o algo así, pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas”.

A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos) corresponde a una serie anunciada en abril pasado, y se ambienta antes de los sucesos de Game of Thrones, a la vez que sigue los pasos de Sir Duncan y su escudero, Egg.

Según señaló en la ocasión, el rodaje comenzará a mediados del próximo año y contaría con la colaboración de George R.R. Martin.

Con todo esto, es que parece ser que el spin-off centrado en Jon Snow no es algo que vaya a pasar pronto.