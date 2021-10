Jeff Lemire anunció el regreso de Royal City

El prolífico autor Jeff Lemire, reconocido por cómics como Sweet Tooth y el universo de Black Hammer, anunció que volverá al mundo de Royal City.

Aunque el cómic terminó de publicarse en 2018, con el lanzamiento de Royal City #14, Lemire ahora explicó que siempre sintió que se trataba de una historia que aún tenía potencial para ser explorada en nuevas historias.

Más aún, reconociendo que fue una labor agotadora, ya que se encargó del guión y los dibujos, el entusiasmo por volver a esa historia lo han reanimado para entrar de lleno otra vez en Royal City.

“La historia nunca se sintió terminada para mí y me ha estado llamando constantemente desde que terminé la serie. Como escribí en una publicación anterior, realmente me quemé con Royal City cuando estaba escribiendo, dibujando y pintando completamente el libro en una agenda mensual en 2017-2018. En retrospectiva, fue demasiado. Por supuesto, también estaba escribiendo alrededor de 50 libros de Marvel e Image al mismo tiempo, por lo que no es de extrañar que el calendario no fuera sostenible”, explicó Lemire.

“Pero cuando el agotamiento se desvaneció, sentí una sensación de arrepentimiento, como si nunca hubiera terminado el libro correctamente y, lo que es más importante, como si quedara más historia por contar. Ahora, varios años después, estoy listo para volver. Originalmente tenía la intención de que Royal City fuera un lugar al que pudiera regresar y usar a los personajes para explorar nuevas historias en diferentes momentos de mi vida. Creo que eso es exactamente lo que todavía puede ser. Terminé el primer volumen y ahora vuelvo con un montón de nuevas ideas y una nueva perspectiva”, agregó el autor.

Royal City abordaba la historia de un escritor que enfrenta la decadencia de su carrera y que vuelve con su familia, de apellido Pike, mientras son acechados por un trágico fantasma del pasado.

El cómic fue publicado por la editorial Image, que nuevamente será la casa de las nuevas historias, pero siguiendo la tendencia, el escritor debutará antes su trabajo de forma digital en la plataforma Substack.