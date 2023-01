Jennifer Coolidge se sumó a TikTok con un divertido video

A menudo cuando los famosos debutan en una red social intentan hacerlo con un video llamativo o divertido. Pero aunque a veces esos intentos pasan sin pena ni gloria, Jennifer Coolidge consiguió llamar la atención con su debut en TikTok.

Esta semana la actriz conocida por su trabajo en producciones como The White Lotus y American Pie se incorporó a la red social de los videos cortos con un breve registro que no solo incluyó un particular poema, sino que también tiene un sorprendente cameo.

“Hola, este es mi primer tiktok”, dice Coolidge en el video. “Y estaba pensando en algo divertido para hacer y creo que solo haré un poema que me gusta”, añadió antes de comenzar a recitar la letra de “Jenny from the Block” de Jennifer Lopez”. Y sí, como lo imaginan el cameo es la mísmima JLO.

Coolidge filmó este TikTok en el contexto de la promoción de Shotgun Wedding, una cinta de comedia y romance protagonizada por ella con Lopez y Josh Duhamel, por lo que el cameo de la cantante en cierto modo era una oportunidad que había que aprovechar.