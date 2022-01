Jeremy Irons todavía no ve el Snyder Cut, pero cree que no podría ser peor que la versión cinematográfica de Justice League

Aunque su presencia en el corte cinematográfico fue mínima, la versión de Alfred Pennyworth interpretada por Jeremy Irons sin duda fue uno de los personajes que logró brillar en el “Snyder Cut” de Justice League pese a su acotado tiempo en pantalla.

Pero aunque no fueron pocas las personas que valoraron las nuevas escenas de Alfred en Zack Snyder’s Justice League, el actor detrás del querido mayordomo de Batman aún no vería esa edición de la película de superhéroes.

En una reciente entrevista con Variety, Irons fue consultado directamente respecto a si ya había visto la versión de Justice League de Zack Snyder.

“Extrañamente, creo que lo tengo y no lo he visto”, respondió el actor. “Tendré que buscarlo y ver si lo tengo en algún lugar online o en un DVD. Recuerdo haber hablado con Zack (Snyder) antes de que lo hiciera y estar muy interesado en ver qué se le ocurría. No podría ser peor”.

Por supuesto, el último comentario de Irons apunta a la criticada versión cinematográfica de Justice League que se presentó en 2017 y que por cortesía de las refilmaciones comandadas por Joss Whedon no solo consiguió una mala recepción por parte de la crítica y la audiencia, sino que también alteró definitivamente los planes a futuro de Warner Bros para las producciones cinematográficas basadas en los cómics de DC.

En se sentido, cuando desde Variety quisieron confirmar si con su comentario Irons efectivamente estaba apuntando al corte para el cine de Justice League el actor dijo: “No creo que pudiera haber sido (peor) ¿verdad?” Ante lo que el entrevistador dijo que él pensaba que “era terrible” y el actor tras Alfred no dudó en respaldarlo: “Bueno, yo también”, sentenció Irons.