Jeremy Irvine negocia para interpretar a Alan Scott en la serie de Green Lantern

Ya han pasado un par de semanas desde que se reveló que Finn Wittrock dará vida a Guy Gardner en la nueva serie de Green Lantern. Pero aunque aún no hay muchos detalles sobre la trama, el desarrollo de este proyecto para HBO Max sigue avanzando.

Así, durante esta semana, Deadline reveló que la producción ya habría encontrado a otro de sus héroes principales.

Concretamente, de acuerdo a ese portal, Jeremy Irvine (War Horse, Mamma Mia! Here We Go Again) está negociando para interpretar al Alan Scott, el primer héroe que operó bajo el nombre de Green Lantern.

Esta serie de los portadores del anillo pretende abarcar varios períodos de la historia terrestre, por lo que Alan Scott se presentará en 1941 como un agente del FBI que es gay en secreto y además es el primer Green Lantern.

La serie de Green Lantern fue escrita por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Seth Grahame-Smith. Y, aparte de Alan Scott y Guy Gardner, contará con personajes como Jessica Cruz, Simon Baz, Sinestro y Kilowog, pero aún no se habrían elegido a los actores para esos papeles.