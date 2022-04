Jesse L. Martin no será parte del elenco regular de la novena temporada y siguen los rumores sobre el potencial final de The Flash

Jesse L. Martin tendrá una participación reducida en la novena temporada de The Flash. Pese a que el octavo ciclo de la serie recién se está emitiendo en Estados Unidos, The Hollwyood Reporter reveló que el actor detrás de Joe West no tendrá un papel regular en la próxima tanda de episodios.

En la práctica esto implica que Joe aparecerá en muchos menos capítulos de The Flash durante en la novena temporada en comparación a los ciclos anteriores ya que desde el inicio de la serie del velocista escarlata el intérprete había tenido un papel regular en el programa. Por lo tanto, aunque se espera que Martin participe de varios episodios, Deadline dice que solo podría ser un máximo de 5 capítulos en toda la temporada.

Tengan en cuenta que esta reducción en el papel de Joe en The Flash no se debería a la trama de la serie y simplemente se daría porque Martin protagonizará el piloto de The Irrational, una nueva serie para NBC en la que el actor se involucró aprovechando el espacio que The CW dejó entre el final de su contrato para ocho temporadas de The Flash y las negociaciones para el noveno ciclo.

Así, cabe recordar que mientras el regreso de Grant Gustin como Barry Allen obviamente está garantizado para la temporada 9 de The Flash, la semana pasada Candice Patton utilizó su cuenta de Instagram para deslizar que ella aún no habría sellado su regreso como Iris West. Algo que es avalado por Deadline que sostiene que Patton y Danielle Panabaker, la actriz tras Caitlin Snow/Killer Frost, siguen en negociaciones para continuar en la serie

Gustin, Martin, Patton y Panabaker son los únicos miembros originales del elenco de The Flash que siguen vinculados a la serie, por lo que sus negociaciones son claves para el futuro del programa. Después de todo, durante un tiempo se ha sospechado que la serie del velocista escarlata estaría preparando su despedida y, aunque aún no hay nada oficial, The Hollywood Reporter refirmó ese sentimiento indicando que sus “fuentes dicen que se ha hablado de que la serie podría llegar a una conclusión con una temporada final abreviada”.

Pero por ahora no hay nada oficial y lo único confirmado es que The Flash continua presentando semanalmente los episodios de su octava temporada todos los miércoles en Estados Unidos.