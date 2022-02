John Cena será parte de la nueva película del Coyote

El desarrollo de la nueva película del Coyote por fin está tomando impulso y durante esta semana el proyecto amparado por Warner Bros sumó un interesante nombre a su elenco.

De acuerdo a Deadline, John Cena cerró un acuerdo para protagonizar Coyote vs. Acme, la nueva película de los Looney Tunes que mezclará escenas live-action y animación CGI.

Pero no ilusionen porque no verán a John Cena como el Coyote (o el Correcaminos) ya que el ex-luchador será el antagonista de esta cinta.

Concretamente Deadline explica que Coyote vs. Acme seguirá a “Wile E. Coyote, quien después de que los productos ACME le fallan demasiadas veces en su obstinada búsqueda del Correcaminos, decide contratar a un abogado de vallas publicitarias para demandar a ACME Corporation. El caso enfrenta al Coyote y su abogado contra el ex-jefe intimidante de este último (Cena), pero una creciente amistad entre el hombre y la caricatura aviva su determinación de ganar”.

Coyote vs. Acme será dirigida por Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) en base a un guión de Samy Burch. Todo mientras su producción está en manos de Chris DeFaria y James Gunn, quien volverá a colaborar con Cena tras Peacemaker, la destacada serie de DC que también confirmó su segundo ciclo esta semana.