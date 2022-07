John Cena y el mundo de la WWE llega a Fortnite, Fall Guys y Rocket League

Durante los últimos años Fortnite ha recibido diferentes personajes de videojuegos o películas y ahora un nuevo luchador se sumará al título, pero en esta ocasión proviene del mundo de la lucha libre, y es que según anunciaron desde Epic Games, John Cena llegará al battle royale.

Desde la desarrolladora señalaron que el traje de John Cena estará disponible en la tienda de objetos a partir del 29 de julio, vendrá acompañado de os estilos Equipamiento de entrada y Equipamiento del ring.

“El traje no dispone de ninguna función de invisibilidad, ¡pero sí tendrá a su disposición varios accesorios a juego! En la tienda de objetos encontraréis más objetos del conjunto John Cena: el accesorio mochilero Título de campeón de la WWE (incluido con el traje), el pico Mano abofeteadora de mano abierta y el gesto No puedes verme (que aparece más arriba... si podéis verlo)”, agregan.

El 16 veces campeón llega al juego en el marco del Epic SummerSlam, un evento que también sumará contenido a Fall Guys y Rocket League.

En el caso de Fall Guys, el juego sumará skins basados en Asuka, Xavier Woods y al legendario Undertaker. Estos skins se venderán por separrado, pero según agregan desde Epic, si compras el lote completo, recibirás un gesto adicional de Xavier Woods y la celebración de victoria del Undertaker.

Finalmente en el caso de Rocket League, el juego recibirá una calcomanía dedicada al seis veces campeón, Roman Reing con el mensaje “Head of the Table”, así como una de John Cena con el clásico “U Can’t C Me”