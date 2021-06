John Diggle llegará a The Flash en medio de la “Guerra de Godspeed”

Con toda la trama de las Fuerzas en el pasado, The Flash está comenzando a pavimentar el camino para la conclusión de su séptima temporada y su esperado episodio 150 donde Barry Allen no solo volverá a reencontrarse con su hija, Nora West-Allen, sino que el héroe y los fanáticos también tendrán la oportunidad de conocer a la versión de Bart Allen del Arrowverso.

Pero aunque desde The CW todavía no quieren revelar muchos detalles sobre la trama del episodio 150 de The Flash, recientemente el canal dio a conocer la sinopsis para “P.O.W”, el capítulo número 16 de la séptima temporada de la serie y que se presentará antes de aquel episodio hito.

De acuerdo a lo revelado por el canal, “P.O.W.” será el episodio que marcará el regreso de John Diggle a The Flash. Todo en el marco de lo que es calificado como la “Guerra de Godspeed”.

“David Ramsey es el invitado especial - John Diggle (estrella invitada David Ramsey) llega a Central City con un arma para ayudar a Barry (Grant Gustin) a detener la Guerra Godspeed. Mientras tanto, el nuevo lazo entre Allegra (Kayla Compton) y Ultraviolet (estrella invitada Alexa Baraja Plante) se pone a prueba, mientras que Joe (Jesse L. Martin) y Kristin Kramer (estrella invitada Carmen Moore) son perseguidos por una ex colega suya”, señala la sinopsis.

Por supuesto, la participación de Godspeed en la séptima temporada de The Flash no es algo nuevo. Después de todo, por cortesía de las fotos del set, ya está claro que ese personaje será un factor en Episodio 150 e incluso la sinopsis para el capítulo 15 de la séptima temporada adelantó que un “ejército de Godspeeds” atacará Central City. No obstante, esta nueva sinopsis pone varios antecedentes llamativos sobre la mesa al calificar al conflicto con el velocista como una guerra y por supuesto, traer de regreso a Diggle.

Como recordarán, Diggle recientemente apareció en Batwoman y también se espera que participe de Supergirl y Superman & Lois aunque todavía no está claro cuál será la resolución que estos cameos aportarán a la trama que se tanteó con Green Lantern en el final de Arrow.