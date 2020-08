John Ridley escribirá un nuevo cómic de Batman que no tendrá a Bruce Wayne bajo la capucha

En el marco del panel “Legacy of the Bat” en DC FanDome, DC presentó al nuevo cómic de Batman que será escrito por John Ridley (The American Way).

Esta historia que estará a cargo del guionista de 12 Years a Slave se extenderá por cuatro números y, pese a que aún no conocemos su título oficial, Ridley anticipó que esta historia se centrará en la familia de Lucius Fox.

Pero quizás lo más llamativo de este nuevo cómic de Batman es que no contará con Bruce Wayne bajo la capucha del vigilante de Gotham y en su lugar se enfocará en otro personaje que, según el anuncio de DC, “probablemente será una persona de color”.

De hecho, durante el panel, el propio Ridley destacó que el personaje que estará detrás de Batman en este nuevo cómic no será blanco y aseguró “es una apuesta bastante segura que si estoy escribiendo Batman, probablemente existan un poco más de un 47% de probabilidades de que (el protagonista) sea una persona de color”.

Como recordarán, cuando Dan DiDio aún era co-publicador de DC Comics, se rumoreaba que Luke Fox, el hijo de Lucius Fox, se presentaría como Batman bajo la iniciativa de la Quinta Generación (5G) de superhéroes del Universo DC. No obstante, eso no se ha confirmado y aún no es posible dilucidar con certeza si Luke será o no el Batman de este nuevo cómic.

Ahora, dejando de lado las especulaciones, DC también contó que esta nueva miniserie será dibujada por Nick Derington y contará con portadas y diseños de Ladrönn.

De hecho, la editorial ya reveló una imagen del nuevo cómic creada por Ladrönn que puedes ver a continuación:

Esta nueva miniserie de Batman debutará en enero de 2021 y DC promete que entregará más detalles al respecto en su próximo evento virtual, DC FanDome: Explore the Multiverse, que está fijado para el 12 de septiembre.