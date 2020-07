Johnny Depp dice que Amber Heard lo golpeó tras enterarse de sus problemas financieros

Un nuevo capítulo se sumó a la historia de acusaciones cruzadas entre Johnny Depp y Amber Heard. De acuerdo a The Guardian, este lunes el actor de Piratas del Caribe nuevamente declaró en una corte de Londres y contó que la actriz de Aquaman lo habría golpeado tras enterarse de sus problemas financieros.

Depp demandó por difamación a News Group Newspapers (NGN), la compañía matriz detrás del periódico británico The Sun, por un artículo publicado en 2018 que lo llamaba “golpeadora de esposas”.

En el marco de una nueva declaración por esa causa, ahora Depp relató que en abril de 2016, específicamente en el marco del cumpleaños número 30 de Amber Heard, su ex-esposa lo atacó luego de enterarse que el intérprete de Jack Sparrow tenía graves problemas financieros y había sido informado que debía millones de dólares en impuestos impagos.

“Estaba en las primeras etapas de enterarme gracias a nuevo gerente (...) que los ex gerentes de mis negocios habían tomado bastante de mi dinero. Me robaron el dinero“, declaró Depp.

“Me lo plantearon de esta manera, porque no tenía idea sobre el dinero o las cantidades de dinero: desde Piratas (del Caribe) 2 y 3, tuve, y es ridículo tener que decirlo, es bastante vergonzoso, aparentemente yo había ganado $ 650 millones“, explicó el actor, “y cuando despedí (a los ex gerentes de negocios), por las razones correctas, no solo había perdido $650 millones, sino que tenía $100 millones en el agujero porque no le habían pagado al gobierno mis impuestos por 17 años”.

Depp dice que se habría enterado de esta situación la misma noche del cumpleaños número 30 de Amber Heard, que es el mismo día en que la actriz acusa que su ex-esposo la habría golpeado.

Heard y Depp se casaron en 2015 y desde 2016, luego de que ella entablara una orden de alejamiento contra él, han surgido distintos reportes de violencia en la relación que han sido negados por ambas partes respectivamente.

Aparte de esta acción legal que Deep está llevando acabo contra The Sun en Reino Unido, el año pasado el actor también demandó a Heard por difamación luego de que ella realizara un ensayo donde relataba que habría sido víctima de violencia doméstica.