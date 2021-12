Jon Bernthal cree que su versión de Punisher no funcionaría con una historia más liviana: “Debe tener un nivel de oscuridad”

¿Volverá Jon Bernthal a interpretar a The Punisher? Esa es la pregunta que varios fanáticos se han hecho desde que Netflix canceló la serie enfocada en esa versión de Frank Castle. Pero aunque los rumores sobre el retorno del Daredevil de Charile Cox y el Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio podrían abrir la puerta para una aparición de Bernthal como Punisher en el universo de Marvel Studios, el actor aún tiene dudas al respecto.

Si bien hasta el momento Bernthal no ha descartado categóricamente la opción de regresar como Punisher en el contexto del MCU, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el actor fue consultado respecto a si creía que su versión del personaje podría funcionar en una apuesta PG-13 que es la calificación que usualmente ostentan las apuestas de Marvel Studios.

Bernthal no abordó directamente la posibilidad de aparecer como Frank Castle en la franquicia de los Vengadores, sin embargo, planteó que no cree que su interpretación del personaje pueda funcionar con una historia más liviana como conllevaría aquella saga.

“Ese personaje, en particular, tiene un significado muy, muy, muy profundo para mí y una resonancia en mí”, dijo Bernthal. “Realmente está en mi corazón, hombre. Realmente está en mis huesos. Soy enormemente protector con ese personaje. He dicho antes que no hay nada en este mundo más importante para mí que mi esposa y mis hijos, y solo hasta que entiendas ese tipo de amor y lo que realmente significa morir voluntariamente por alguien, (puedes entender) como sería si alguien te los quitara. Ese es un camino, una oscuridad y una rabia que realmente me asusta y me lleva a lugares en los que he trabajado durante los últimos 20 años para alejarme. Así que estaba realmente agradecido, respetuoso y cansado de los lugares a los que me llevó ese papel y del mundo en el que tenía que vivir”.

“Dicho esto, ahí es donde ese personaje debe estar. Debe tener un nivel de oscuridad. Creo que si hay algo de liviandad en ese personaje, le haces un flaco favor al personaje, a cada interpretación del personaje, a todos los cómics anteriores y a todos los increíbles fanáticos del personaje. Este personaje significa mucho para la gente en el ejército. Entonces, como dije antes, no se trata de si haces el personaje, se trata de si puedes hacerlo bien y solo me interesa hacerlo bien”, sentenció el actor.

Hasta la fecha Marvel Studios no ha presentado apuestas que no tengan un tono familiar o PG-13, por lo que aunque el estudio incursionaría en el terreno de las cintas con Categoría R de la mano de Deadpool 3, por ahora ese aspecto podría complicar un retorno de Bernthal como Punisher o al menos eso es lo que se desprende de estas declaraciones del actor.