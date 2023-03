Jon Bernthal volverá como The Punisher para Daredevil: Born Again

Charlie Cox y Vincent D’Onofrio no serán las únicas caras conocidas de las series de Marvel-Netflix que estarán en Daredevil: Born Again y es que esta semana se confirmó que Jon Bernthal también retornará como Frank Castle/The Punisher en el contexto de esa serie.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Bernthal finalmente volverá a interpretar a Punisher en la serie sobre Daredevil con la que Marvel Studios planea continuar las apariciones de Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, además del papel de D’Onofrio como Kingpin en Hawkeye. Además de los planeados “papeles importantes” de ambos en Echo.

Pero no interpreten esto como una señal de que todos los actores de las series de Marvel emitidas por Netflix que presentaron a Cox como Daredevil y Bernthal como Punisher llegarán al MCU. Después de todo The Hollywood Reporter reveló que Deborah Ann Woll (Karen Page) y Elden Henson (Foggy Nelson) no serán parte de esta nueva producción del MCU.

Por ahora se desconoce si Marvel Studios elegirá a otros actores para dar vida a los amigos de Matt o simplemente esos personajes no figurarán en Born Again. De hecho, aún no hay pormenores sobre la historia de este programa.

De todas maneras, esta nueva serie de Daredevil para Disney Plus comenzará su rodaje este mes de marzo con Matt Corman y Chris Ord como guionistas y cuenta con una orden de 18 episodios planeados para un estreno en 2024.