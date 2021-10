Jon Kent, el nuevo Superman de DC Comics, es bisexual

Desde mediados de este año DC Comics tiene un nuevo Superman: Jon Kent. El hijo de Clark Kent y Lois Lane comenzó a operar bajo el título de su padre en el marco de su propio cómic, Superman: Son of Kal-El, como consecuencia de los eventos que llevarán al Hombre de Acero fuera de la Tierra y serán explorados en publicaciones como Action Comics.

En ese sentido, tras dejar atrás sus aventuras en los Super Sons con Damian Wayne y pasar un tiempo en el futuro junto a la Legión de Super-Héroes, Jon Kent finalmente volvió a tomar un rol protagónico de la mano de esta historia escrita por Tom Taylor y dibujada por John Timms y Daniele Di Nicuolo.

De hecho, en los tres números que ya han sido publicados, Superman: Son of Kal-El ha mostrado que Jon está preocupado por temas como la migración y el medioambiente. Todo mientras intenta ajustarse a su nueva vida (recuerden que Jon creció aceleradamente) y posicionarse como un héroe por derecho propio.

Pero quizás la revelación más llamativa sobre Jon Kent se dará en el marco de Superman: Son of Kal-El #5.

Dicho cómic aún no es publicado, sin embargo, este lunes desde el portal IGN anunciaron que en esa historia se revelará que Jon Kent es bisexual.

Por supuesto, aunque ese anuncio no ha sido tratado como un spoiler por DC, los pormenores sobre su contexto pueden ser considerados como spoilers de Superman: Son of Kal-El #5.

spoiler

Si están al día con Superman: Son of Kal-El probablemente ya sabrán que camino tomará esta revelación porque un par de números atrás Jon conoció a un joven llamado Jay Nakamura y ambos no tardaron en entablar una amistad. De hecho, Jay no solo fue a buscar a Jon cuando fue encarcelado, sino que también conoció a Clark y Lois a raíz de esa situación.

Pero en las páginas de Superman: Son of Kal-El #5 se aclarará que Jon y Jay no son solo amigos que comparten una preocupación por varios temas y mediante un panel donde ambos se besarán se dará el puntapié a una relación que establecerá que el nuevo Superman de DC Comics es bisexual.

Evidentemente Jon Kent no será el primer superhéroe de DC que es confirmado como parte de la comunidad LGBTQ+, sin embargo, el guionista Tom Taylor cree que posicionar al nuevo Superman como un joven bisexual es importante para la representación.

“A lo largo de los años en esta industria, probablemente no les sorprenderá saber que me han rechazado personajes e historias queer. Sentí que estaba decepcionando a las personas que amaba cada vez que esto sucedía”, comentó Taylor. “Pero hoy estamos en un lugar muy diferente y mucho más acogedor de lo que era hace diez e incluso cinco años. Cuando me preguntaron si quería escribir un nuevo Superman con un nuevo #1 para el Universo DC, supe que reemplazar a Clark con otro salvador blanco heterosexual podría ser una verdadera oportunidad perdida. Siempre he dicho que todos necesitan héroes y todos merecen verse a sí mismos en sus héroes. Hoy, Superman, el superhéroe más fuerte del planeta, se está presentando (como bisexual)”.

De acuerdo a lo que se ha establecido hasta ahora, Jay Nakamura es un hacker activista y un gran fan de Lois Lane. Pero el equipo creativo de Superman: Son of Kal-El sostiene que más allá de los paralelos que se podrían establecer entre Clark-Lois y Jon-Jay, el nuevo interés amoroso de Jon tendrá su propia caracterización e incluso se revelará que tiene poderes.

“Jay tiene su propia pelea”, advirtió Taylor. “Obviamente, es un periodista eficaz y Lois Lane es su héroe. Pero Jay también es un refugiado de Gamorra, por lo que su experiencia también refleja la de Clark. Si bien esto ha cambiado afortunadamente a lo largo de los años, históricamente, Lois a menudo ha cumplido un papel de damisela. Jay Nakamura nunca será eso. Él y Jon abordarán muchas cosas codo con codo “.

“Lo más importante era hacer que Jay Nakamura fuera formidable por derecho propio. Encontrar el equilibrio en su relación para que puedan ser iguales en lugar de que Jay dependa demasiado de Jon”, agregó el guionista. “Es por eso que los propios poderes de Jay se revelan en el número 4, y aprendemos que no puede ser lastimado. Eso significa que, de todos en la vida de Jon, Jay es la única persona que Jon no necesita proteger. Significa que su relación es igual y se basa en el apoyo mutuo”.

Superman: Son of Kal-El #3

Superman: Son of Kal-El #5 se publicará el 9 de noviembre, mientras que Superman: Son of Kal-El #4 debutará este 19 de octubre.