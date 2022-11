Kahmunrah regresa en el tráiler para la secuela animada de Una Noche en el Museo

Disney Plus finalmente lanzó el primer tráiler para su nueva película de Una Noche en el Museo. Esta semana y con miras a un estreno planificado para el próximo 9 de diciembre, el streaming reveló el primer avance para Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again.

Como pueden deducir en base a ese título, en esta nueva cinta animada se recuperará a Kahmunrah, el antagonista de Una Noche en el Museo 2. No obstante, aunque algunos personajes históricos regresarán, aquí el protagonista será otro guardia y lo nuevo Disney Plus girará en torno a Nick, el hijo de Larry Daley.

Así, aparte de los desafíos clásicos de un museo que cobra vida por la noche, esta película mostrará cómo Nick sortea sus propios problemas como adolescente.

Puedes ver el tráiler de Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again aquí:

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again estrenará el 9 de diciembre en Disney Plus.