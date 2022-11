Kang confronta a Scott Lang en una nueva imagen de Ant-Man And The Wasp: Quantumania

La maquinaria de Marvel Studios no se detiene por lo que pese a que Black Panther: Wakanda Forever solo lleva algunos días en cartelera, la compañía ya está anticipando lo que será su próxima película: Ant-Man And The Wasp: Quantumania.

Además de contar con el regreso de Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym y Janet van Dyne, Ant-Man And The Wasp: Quantumania tendrá como uno de sus principales ganchos el debut en el MCU de Kang el Conquistador. Después de todo, aunque Jonathan Majors ya figuró en Loki, en esa oportunidad el actor estaba interpretando a He Who Remains, una variante de Kang.

Esta semana la revista Empire reveló una nueva imagen de Kang en Quantumania que se suma a lo que ya mostró el primer tráiler de la película y es complementada por la promesa de Peyton Reed, el director de la tercera cinta de Ant-Man, respecto a lo que establecerá esta cinta para el futuro del MCU que obviamente incluye a la quinta película de los Vengadores titulada Avengers: The Kang Dynasty

“Creo que tiene un profundo impacto en el MCU”, dijo Reed sobre Quantumania. “Jeff Loveness, quien escribió esta película, también está escribiendo The Kang Dynasty, por lo que ha habido mucha discusión sobre el impacto que tiene esta aparición de Kang el Conquistador. Hay grandes cosas en reserva. Kang el Conquistador en nuestra película es un personaje muy diferente (al que apareció en Loki). Él es alguien que tiene un dominio sobre el tiempo, es un guerrero y un estratega”.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania se estrenará en febrero de 2023.