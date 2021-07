Karen Gillan quiere continuar interpretando a Nebula después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

¿Qué pasará con los Guardianes de la Galaxia después de su próxima película? Esa es una pregunta que probablemente se han hecho varios fanáticos del equipo espacial de Marvel Studios y es que aunque los planes a corto plazo contemplan cameos de Star-Lord y compañía en Thor: Love and Thunder además de una tercera cinta y un especial de Navidad, por ahora no está claro qué sucederá con estos héroes tras la cinta que llegará en 2023.

Pero mientras el director James Gunn y el actor detrás de Drax, Dave Bautista, han planteado que están listos para dejar a esta saga del MCU, recientemente Karen Gillan aseguró que ella todavía no quiere despedirse de Nebula.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Gillan fue consultada respecto a si le gustaría continuar como Nebula después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

“Amo mucho a mi personaje. Estoy algo obsesionada con ella”, respondió la actriz. “Me divierte mucho interpretar a un personaje que está realmente alejado de mí. Pero también me siento muy involucrada emocionalmente en ella a través de todo lo que ha pasado con Thanos y todo eso. Así que me encantaría continuar el viaje del personaje. No sé cómo sería eso sin James o Dave, pero realmente me gusta interpretarla, así que no estoy ansiosa por terminar”.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría comenzar sus filmaciones noviembre después de una larga espera debido a la pandemia y el despedido/recontratación de James Gunn. En ese sentido, Gillan contó que todavía no conoce la versión final de la película: “No he leído el (guión) nuevo. Leí uno hace mucho tiempo. Podría ser completamente diferente ahora, pero lo que leí fue asombroso”, dijo la actriz.

Previo a las declaraciones de Gillan y en una entrevista con The New York Times el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, había apuntado a que la tercera película del equipo probablemente será su último trabajo para Marvel Studios. Todo mientras en conversación con EW también señaló que la película tendrá “una historia más pesada, por lo que es un proceso emocional que atravesar”, por lo que tendremos que esperar para ver qué pasará con estos personajes tras la cinta que planea estrenarse en 2023.