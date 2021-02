Kate Bishop, Clint Barton y un puñado de aparentes villanos son parte de las nuevas fotos de las filmaciones de Hawkeye

Pese a que Marvel Studios todavía no revela muchos detalles oficiales respecto a la serie, durante los últimos días surgieron nuevos acercamientos a Hawkeye por cortesía de varias fotos de sus filmaciones.

Las imágenes que comenzaron a circular por redes sociales durante el fin de semana muestran nuevamente a Hailee Steinfeld en acción como Kate Bishop.

Pero también involucran al Clint Barton de Jeremy Renner en una escena de acción con un auto.

Pero quizás lo más llamativo es que estas nuevas fotos además presentan a un grupo de personajes en atuendos deportivos rojos. De acuerdo a la descripción de Daily Mail, Kate Bishop y Clint Barton protagonizarán una “escena de persecución con tres villanos, todos vestidos con buzos rojos”.

En ese sentido, si bien aún no hay nada confirmado, aparentemente estos personajes serían villanos y en particular serían la versión del MCU de The Tracksuit Mafia (Tracksuit Draculas), un grupo de criminales liderados por el ex-propietario del edificio donde vive Clint Barton en el cómic de Hawkeye de escrito por Matt Fraction.

La serie de Hawkeye aún no tiene una fecha concreta de estreno, pero se espera que llegue a Disney Plus durante este año.