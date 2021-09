Kate Bishop conoce a Clint Barton en el primer tráiler de la serie de Hawkeye

Después de pasar un tiempo enfocado en las realidades alternativas de What If..? Marvel Studios ya está listo para presentar a Hawkeye, su nueva serie live-action para Disney Plus.

Hawkeye no solo se enfocará en la versión de Clint Barton interpretada por Jeremy Renner, sino que también marcará el debut de Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

En ese sentido, este primer adelanto de la serie anticipa que Kate y Clint se conocerán después de que Bishop toma la identidad de Ronin. Sin embargo, esto no solo será un conflicto de apropiación de identidad ya que eventualmente Kate y Clint deberán comenzar a trabajar juntos para hacer frente a diversos enemigos.

La serie de Hawkeye estará ambientada en Navidad y tomará lugar después de Avengers: Endgame. Y, sin más preámbulos, puedes ver su tráiler aquí:

Hawkeye se estrenará el 24 de noviembre a través de Disney Plus.