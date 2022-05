Kathleen Kennedy aseguró que Lucasfilm no quiere reemplazar a Indy: “Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford”

Pese a que Lucasfilm rodó y probablemente ya está editando una quinta película de Indiana Jones con Harrison Ford como protagonista, durante los últimos años han persistido las dudas sobre qué sucederá con la saga del arqueólogo.

Después de todo, aunque Ford volvió a encarnar a Indy en la nueva película, el actor tendrá 80 años al momento de su estreno y lamentablemente es una realidad que algún día no podrá seguir dando vida al personaje.

Sin embargo, pese a que se han instalado rumores sobre Chris Pratt como un potencial reemplazo de Ford como Indy, recientemente Kathleen Kennedy afirmó que no piensan buscar a un nuevo actor para tomar el papel que Ford ha realizado desde Raiders of the Lost Ark.

En una entrevista con Vanity Fair sobre el futuro de Star Wars, la presidenta de Lucasfilm planteó que después de Solo la compañía comprendió que no podía reemplazar a los actores originales de la franquicia espacial.

Así, después de sentenciar que no pueden “hacer algo con Luke Skywalker que no sea Mark Hamill”, Kennedy fue consultada sobre esa lección de Solo, la película de Star Wars donde Alden Ehrenreich reemplazó a Harrison Ford como Han.

“Debería haber momentos en el camino en los que aprendas cosas. Eso ciertamente puede haber sido un momento de aprendizaje. Algunas personas han hablado de cómo, bueno, tal vez Solo debería haber sido un programa de televisión. Pero incluso hacer Solo como un programa de televisión sin Harrison Ford como Han Solo... es el mismo pensamiento”, señaló Kennedy. “Tal vez debería haber reconocido esto antes. Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford. Después de haber terminado la quinta película, puedo decirles que no hubo un día que no estuviera en el set en el que no dijera: ‘Sí, esto es Indiana Jones’”.

Dado el carácter icónico que tiene Indiana Jones y el cariño que existe por Ford entre los fanáticos es difícil imaginar que esta determinación de Kennedy generará molestias. No obstante, este planteamiento también instala un grado de duda sobre el futuro de la franquicia. Después de todo, Indiana Jones es una de las propiedades más reconocidas de Lucasfilm y parece poco probable que Disney no quiera seguir explorando esa saga de alguna manera en el terreno del cine o la televisión.