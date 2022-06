Kathleen Kennedy comparó la narración de Star Wars con los videojuegos

Prácticamente desde su creación Star Wars se ha caracterizado por ser una franquicia que no está acotada solo al cine y ha crecido con historias destacadas y queridas por los fanáticos tanto en la televisión como en los cómics, los libros y, por supuesto, los videojuegos.

En ese sentido, mientras la franquicia planea seguir expandiéndose de esa manera durante los próximos años, no deja de ser llamativo que Kathleen Kennedy comparara la propuesta narrativa de Star Wars con un videojuego.

En una entrevista con Empire, la presidenta de Lucasfilm abordó la influencia de los videojuegos en los proyectos actuales de la franquicia y señaló que a nivel general hay una similitud entre esta saga y ese tipo de contenido.

“Es divertido, cuanto más aprendo sobre cómo se escriben los juegos, y ese tipo de narración persistente que se desarrolla en un entorno de juego en el que constantemente construyes una sola historia, eso es mucho más cercano a lo que es Star Wars”, dijo Kennedy.

Y parece que ese renovado aprecio por los videojuegos no quedará solo en palabras ya que la ejecutiva tanteó que algunas de las nuevas entregas de la franquicia tratarán de recuperar elementos de los videojuegos.

“Hay una intención en torno a (traer elementos de los juegos), porque hay una gran inversión por parte de la gente en Star Wars en el camino”, dijo Kennedy. “Nos divertimos identificando quién lleva adelante, a qué nos referimos y la historia. Siempre quieres sentir que hay una historia detrás de todo lo que sucede en Star Wars. Así que hay mucha conversación que gira en torno a eso”.

Los próximos videojuegos de Star Wars incluyen a Jedi Survivor, Star Wars: Hunters, Star Wars: Knights of the Old Republic - Remake, un título de Massive Entertainment y Star Wars Eclipse, entre otros. Todo mientras que por el lado de las producciones live-action actualmente se está presentando Obi-Wan Kenobi.