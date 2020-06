Keith David habría interpretado a M.O.D.O.K. en la cancelada serie de los New Warriors de Marvel

El universo cohesionado de Marvel Studios todavía no presenta a su versión de M.O.D.O.K, pero si quieren creer en esa vieja y cuestionada premisa de “todo está conectado”, el personaje podría haber debutado en ese universo hace mucho tiempo.

Este semana Kevin Beigel, el showrunner y guionista de la cancelada serie de los New Warriors, reveló que esa producción pretendía presentar al villano y que este sería interpretado por nada más ni nada menos que Keith David (Spawn , Rick and Morty, The Flash, Gárgolas y Community).

“Me entristecí al hablar con un amigo porque recordé que teníamos un plan de una temporada en nuestro programa de los New Warriors para convertir al personaje de Keith David en M.O.D.O.K”, escribió Beigel. “Eso habría sido muy bueno. Ah, otra línea de tiempo”.

Cuando se anunció el elenco para el piloto de la serie de New Warriors, Keith David figuraba como Ernest Vigman, por lo que es todo un misterio cómo Biegel y el resto del equipo de la serie planeaban transformarlo en el “Organismo Móvil/Mecanizado Diseñado Solo para Matar”.

La serie de los New Warriors se desarrolló en 2017 bajo el amparo de Freeform y aunque su piloto no fue un completo desastre, no logró conquistar a la cadena para asegurar su realización.

Por ahora se desconoce cuándo se presentará M.O.D.O.K. en el universo cohesionado de Marvel Studios y de hecho, ni siquiera hay certeza de que eso sucederá algún día. Así, por el momento el futuro del personaje fuera de los cómics reside en una serie animada que está en desarrollo para Hulu.